شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 18 مارس 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب والذي سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسي.
يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة العمانية مسقط حيث يرأس وفد مصر في أعمال الدورة الرابعة عشر للجنة المصرية العُمانية المشتركة، برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.
تعلن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات الفائزات لعام 2019 بعدما انتهت مديريات التضامن الاجتماعي من تلقي الترشيحات الخاصة بمسابقة الأم المثالية بجميع المحافظات.
يزور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول للمشاركة في حفل افتتاح محطتين حراريتين لإنتاج الكهرباء.
تقيم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر احتفالا بتخريج 36 متدربا من أئمة ووعاظ ليبيا الذين تلقوا دورتهم التدريبية بالمنظمة تحت عنوان «أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الديني» والتي حاضر فيها كبار علماء الأزهر الشريف.
تبدأ بالعاصمة الأذربيجانية أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بين منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، وكبار المنتجين من خارجها.
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