الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافىء على القاهرة والوجه البحري، حتى شمال الصعيد، بالإضافة إلى الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم.
كما توقع الخبراء، أن يكون الجو حارًا على جنوب الصعيد، نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 14 24
شبين الكوم 13 24
طنطا 13 23
دمنهور 11 22
الإسكندرية 12 21
بلطيم 12 21
مطروح 10 19
السلوم 10 23
سيوة 08 24
بورسعيد 12 20
دمياط 12 21
الزقازيق 12 24
الاسماعيلية 10 25
السويس 11 24
العريش 10 21
رفح 10 20
رأس سدر 13 24
نخل 05 22
نويبع 15 25
طابا 10 23
كاترين 05 19
الطور 14 25
شرم الشيخ 16 25
الغردقة 15 26
مرسى علم 15 25
الفيوم 10 24
بنى سويف 10 24
المنيا 08 25
أسيوط 09 25
سوهاج 10 26
قنا 10 27
الأقصر 12 28
أسوان 13 29
أبوسمبل 13 28
الوادى الجديد 12 28
شلاتين 17 26
ابو رماد 17 25
راس حدربة 18 24
حلايب 18 25
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