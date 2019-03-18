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أخبار مصر | تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 18 مارس

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، عبر بيان لها، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،  أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وتوقعت الهيئة أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

الصغرى العظمى

القاهرة 14 24 

شبين الكوم 13 24

طنطا 13 23

دمنهور 11 22 

الإسكندرية 12 21 

بلطيم 12 21 

مطروح 10 19 

السلوم 10 23 

سيوة 08 24 

بورسعيد 12 20 

دمياط 12 21 

الزقازيق 12 24 

الاسماعيلية 10 25

السويس 11 24

العريش 10 21 

رفح 10 20 

رأس سدر 13 24 

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نخل 05 22 

نويبع 15 25 

طابا 10 23 

كاترين 05 19 

الطور 14 25 

شرم الشيخ 16 25 

الغردقة 15 26 

مرسى علم 15 25 

الفيوم 10 24 

بنى سويف 10 24 

المنيا 08 25 

أسيوط 09 25 

سوهاج 10 26 

قنا 10 27 

الأقصر 12 28 

أسوان 13 29 

أبوسمبل 13 28 

الوادى الجديد 12 28 

شلاتين 17 26 

ابو رماد 17 25 

راس حدربة 18 24 

حلايب 18 25

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