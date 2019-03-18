أخبار مصر | اليوم.. نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب المصري بحضور وزيرة الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب المصري بحضور وزيرة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقيم نقابة الأطباء المصرية، اليوم الاثنين، حفلها السنوي بيوم الطبيب المصري 18مارس، وذلك اعترافا بفضل الأطباء وتكريمًا للمتميزين منهم، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ونقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، وأعضاء مجلس النقابة.

وفي مصر تحتفل النقابة في نفس اليوم الذي يوافق ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر والشرق الأوسط فى أبى زعبل 18 مارس عام 1827.

ويتم في الاحتفال تكريم الأطباء المتميزين من كل محافظات مصر وكذلك تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات وشهداء المهنة ومن تصدوا للدفاع عنها، وشخصيات عامة لها تأثير مجتمعي متميز وبعض الكُّتاب والإعلاميين.

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أعلن مجلس نقابة صيادلة القليوبية، رفضه للاجراءات الجديدة لمشروع العلاج الخاص بالمهن الطبية، والتى تقضى بتخصيص رقم "واتس اب" يتواصل من خلاله العضو المريض بارسال صورة الكارنيه والروشتة، حتى يتم تحديد موعد له لاجراء التحاليل والآشعات الطبية اللازمة، وذلك بعد أن كان العضو يحصل على استمارة التحاليل من النقابة الفرعية التابع لها.

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وقال المجلس فى بيان له اليوم الأحد، ان الاجراءات الجديدة أصابت المنظومة بالشلل، وأن بعض الاعضاء يتم التاخر فى الرد عليهم، مما يؤثر بالسلب عليهم.

وطالبت النقابة من المسئولين عن مشروع العلاج بالعدول عن الاجراءات الجديد، مهددة بعدم تجديد أعضائها لاشتراكاتهم فى مشروع العلاج اذا استمرت تلك الاجراءات، ولم يتم اعادة التعامل من خلال النقابات الفرعية.

ونبهت النقابة على أعضائها، ابلاغها بأى تعطيل فى تقديم الخدمة لهم من خلال الاجراءات الجديدة.