انطلاق الجلسة الختامية لملتقى أسوان (بث مباشر)

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الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملتقى أسوان
انطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي والإفريقي، والمنعقد في محافظة أسوان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكانت فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي، قد انطلقت مساء أمس السبت، باحتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي. وشهد الملتقى تدشين سلسلة من الفعاليات الثقافية والشبابية، التي ستستضيفها أسوان طوال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019. وأكد عدد من المشاركين بالملتقى، أن مصر ستظل تلعب دورا رياديا في محيطها العربي والإقليمي.
كما شددوا على أن مصر قادرة على تحقيق تطلعات الشباب في ظل حرص القيادة السياسية على دعمهم وإفساح المجال أمام المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال. وقال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحد المشاركين في الملتقى، لـ"التحرير" إن قضايا دعم تمكين الشباب ومكافحة الإرهاب والتطرف تأتي على رأس أهداف
كما شددوا على أن مصر قادرة على تحقيق تطلعات الشباب في ظل حرص القيادة السياسية على دعمهم وإفساح المجال أمام المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال.
وقال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحد المشاركين في الملتقى، لـ"التحرير" إن قضايا دعم تمكين الشباب ومكافحة الإرهاب والتطرف تأتي على رأس أهداف الملتقى، مؤكدا أن خلق مساحات للحوار والتفاهم المشترك بين أبناء القارة الإفريقية يسهم بشكل فعال في مواجهة التطرف ويعزز مفهوم الاختلاف وقبول الآخر.
وقال المهندس كريم عبد العاطي، أحد الشباب المشاركين في الملتقى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المحافظين، إن من أهم أهداف ملتقى الشباب العربي الإفريقي التواصل وتبادل الرؤي وتوحيد الأهداف بين الشباب العربي والإفريقي.
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