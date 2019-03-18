انطلاق الجلسة الختامية لملتقى أسوان (بث مباشر)

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الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملتقى أسوان

انطلقت مساء اليوم الأحد، فعاليات الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي والإفريقي، والمنعقد في محافظة أسوان، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكانت فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي، قد انطلقت مساء أمس السبت، باحتفالية ترؤس مصر للاتحاد الإفريقي. وشهد الملتقى تدشين سلسلة من الفعاليات الثقافية والشبابية، التي ستستضيفها أسوان طوال فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار اختيارها عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019. وأكد عدد من المشاركين بالملتقى، أن مصر ستظل تلعب دورا رياديا في محيطها العربي والإقليمي.

كما شددوا على أن مصر قادرة على تحقيق تطلعات الشباب في ظل حرص القيادة السياسية على دعمهم وإفساح المجال أمام المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال. وقال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحد المشاركين في الملتقى، لـ"التحرير" إن قضايا دعم تمكين الشباب ومكافحة الإرهاب والتطرف تأتي على رأس أهداف