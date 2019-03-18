شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب دفعت تركيا لترحيل العناصر الإخوانية من أراضيها.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن تركيا تستخدم ورقة الإخوان وفقا لمصالحها الخارجية فقط، وبالتالى عندما تجد أنقرة أن الإخوان لن ينفعوها بشىء فإنها ترحل عناصرهم خارج أراضيها.

وقال الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن مصالح الدول أكبر من علاقاتها مع الجماعات وإيواء الدول لتلك الجماعات تكون عمليه مؤقتة ووسيلة ضغط وورقه ضغط فقط، وبالتالى لا يمكن أن تعتمد تركيا على الإخوان كثيرا.

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وحول الأسباب التى قد تكون قد دفعت تركيا لاحتجاز عناصر إخوانية تمهيدا لترحيلهم قال الدكتور جمال المنشاوى، إن تركيا تريد أن تغير سياساتها الخارجية وبالتالى قد يكون ضمن هذه السياسة ترحيل الإخوان من أراضيها.

وكانت قناة العربية، أكدت أن تركيا احتجزت 12 إخوانيا تمهيدا لتسليمهم لمصر في واقعة أحدثت رعبا داخل صفوف شباب جماعة الإخوان الفارين والمقيمين في إسطنبول.