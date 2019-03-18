الخارجية: مصر تنعى ضحايا فيضانات اجتاحت موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):
أعربت مصر عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت كل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي الشقيقة، ما أسفر عن وفاة ما لا يقل عن 150 شخصاً وإصابة مئات أخرين، فضلًا عن نزوح الآلاف.
وأعربت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين - عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.
وأكدت مصر وقوفها مع الحكومات والشعوب الشقيقة لكل من موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي في تلك الأزمة.
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