أخبار مصر | إحالة مدير مستشفى ورئيس تمريض و١٧ موظفًا بجنوب سيناء للتحقيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة مدير مستشفى ورئيس تمريض و١٧ موظفًا بجنوب سيناء للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحال الدكتور خالد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، مدير الإدارة الصحية بأبورديس، ومدير مستشفى أبورديس المركزي، ومشرفة التمريض بالإدارة الصحية، ورئيسة التمريض بالمستشفى، للتحقيق، بسبب الإهمال والتقصير في الرقابة، والإشراف على أعمال مرؤوسيهم.

كما أحال 17 موظفا بالإدارات الصحية بأبورديس وأبوزنيمة، وذلك لعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية، وعدم التزامهم بتخصيص أوقات العمل لأداء الواجب الوظيفي المنوط بهم بدقة وأمانة، وترك البعض للعمل دون إذن أو سند قانوني.

كان وكيل وزارة الصحة، قد زار الإدارة الصحية ومستشفى أبورديس المركزي والوحدات الصحية بوادي تال ووادي غرندل والوحدة الصحية بالكيلو 9، ومكتب الصحة والإدارة الصحية بأبوزنيمة، وذلك للاطمئنان علي سير العمل وانتظامه.

وتفقد أبو هاشم، والفريق المرافق له، كافة الأقسام الداخلية لمستشفى أبورديس المركزي للاطمئنان علي تواجد الأطقم الطبية بكافة الأقسام الداخلية.

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وتم الاطلاع على دفاتر النوبتجيات ومطابقتها ومراجعتها بدفاتر الحضور والانصراف للتأكد من تواجد الأطقم الطبية بكافة الأقسام والالتزام بالنوبتجيات والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأدوية الطارئة.

وشدد أبوهاشم، على ضرورة الالتزام التام لأعضاء الفرق الطبية بمواعيد العمل الرسمية والنوبتجيات، كما شدد على التزامهم التام بحسن معاملة المرضي المتواجدين بكافة المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية المختلفة على مستوى المحافظة، وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم على أكمل وجه.

رافق وكيل الوزارة دكتور أحمد حسانين مدير الرعاية الأساسية، والدكتور أيمن الشناوي مدير المكتب الفني، وعماد حامد عضو التفتيش المالي والإداري بالمديرية.

