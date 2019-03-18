أخبار مصر | تحرير 8 محاضر ضد صيدليات مخالفة بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 8 محاضر ضد صيدليات مخالفة بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت إدارة التفتيش الصيدلي بمحافظة أسيوط، أدوية منتهية الصلاحية، ومهربة، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسي، وذلك خلال الحملة التى شنتها على الصيدليات بالمحافظة.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 160 قرصًا و12 أمبول أدوية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع و80 قرصًا و3 أكياس أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة مهربة ومجهولة المصدر، و140 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، و336 قرص أدوية صادر بحقها منشورات بالمستشفيات فقط، وعليه تم تحريز المضبوطات، وتم تحرير 8 محاضر شرطة وإحالتها الى النيابة العامة لإتخاذ اللازم.

جاء ذلك بالتنسيق مع مدير إدارة الصيدلة الدكتورة نعمة عبداللطيف، وبمشاركة مدير إدارة التفتيش الدكتور محمد حافظ، وبرفقته أعضاء قسم التفتيش الدكتور محمود عبدالناصر، والدكتور محمد بدوى، والدكتور بيشوى أنور، والدكتور محمود ناصر، والدكتور أبو الحسن إبراهيم، والدكتور محمد حسنى، والدكتور حفصة عبدالمنعم، والدكتورة نجوى إبراهيم، والدكتورة زينب عبدالحافظ.

يأتي ذلك في إطار خطة مرور دورية تغطي كافة الصيدليات الخاصة بالمحافظة، وذلك لضمان وصول دواء آمن وفعال لجميع المواطنين داخل محافظة الأقصر.

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أعلنت شركات توزيع الأدوية، عن تخفيض هامش ربح الصيدلي، على صنف "أماريل" بتركيزاته المختلفة، وذلك من 25% لـ 20%، بناءًا على قرار الشركة المنتجة.

ويعد "اماريل" أحد أدوية مرض "السكرى" الشهيرة، وبدأت عدد من شركات الأدوية المصرية والأجنبية، منذ مطلع العام الجارى فى تخفيض هامش ربح الصيدلي على العديد من أصنافها، من 25% لـ 20%، بحجة أن تلك الأصناف انتقلت من جدول الادوية غير الأساسية لجدول الأدوية الأساسية.

وينص القرار 499 لسنة 2012، على أن هامش ربح الصيدلي 25% للأدوية غير الأساسية، و20% للأدوية الأساسية، على أن تزيد نصف فى المئة سنويًا، حتى يصل هامش الربح لـ 25%.