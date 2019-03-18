أخبار مصر | "التضامن" تعلن اليوم أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعلن اليوم أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد وزارة التضامن الاجتماعى، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، وذلك لإعلان اسماء الأمهات المثاليات لعام ٢٠١٩ وعددهم 32 أم فائزة بمسابقة عيد الأم وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من كافة الأطياف والتخصصات من ممثلي الجهات المعنية.

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وبلغ عدد المتقدمات للمسابقة هذا العام قد بلغ 635، وكما ذكرت فقد انطبقت بالفعل المعايير والشروط على 145 مرشحة من بينهن 29 مرشحة تجيد القراءة والكتابة، و110 منهن حاصلات علي قدر من التعليم، ويبلغ عدد الأرامل 102 أرملة ومن المرشحات 10 أم بديلة، و7 أمهات لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وصرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي انه قد تم اختيار 27 أم علي مستوى الجمهورية للتكريم هذا العام بالاحتفال السنوي المركزي بالإضافة الي أم بديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية بالإضافة إلى أم لشهيد القوات المسلحة وأم لشهيد الشرطة.

وأضافت والي أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها علي الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء وإلتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، و أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى لاسيما التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها، و أن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها إبن من ذوى معاقة هي الا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء ، وان يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم.