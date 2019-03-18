أخبار مصر | "محامين شمال الدقهلية" تكرم الأم المثالية.. 4 أبريل المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محامين شمال الدقهلية" تكرم الأم المثالية.. 4 أبريل المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة محامي شمال الدقهلية الفرعية، عن اعتزامها تنظيم حفل تكريم الأم المثالية يوم الخميس الموافق 4 أبريل القادم بنادى المحامين في طلخا، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ومحمد الصياد، عضو النقابة العامة، ومجلس النقابة الفرعية.

وأوضح أحمد منصور، أمين صندوق نقابة محامي شمال الدقهلية، أنه تم البدء في تلقى أسماء المحاميات من جميع الجزئيات استعدادا للتكريم، مشيرًا إلى استمرار تلقي الطلبات حتى الخميس الموافق ٢١ من مارس الحالى.

يقام الحفل تحت إشراف شكري سالم، وكيل النقابة الفرعية، ومحمود أنسى، وكيل المجلس، ورياض نمير، أمين عام النقابة، وعلاء النفيلي، الأمين العام المساعد، وأحمد منصور، أمين الصندوق، ورمضان موسى، عضو الشباب.

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أعلنت شركات توزيع الأدوية، عن تخفيض هامش ربح الصيدلي، على صنف "أماريل" بتركيزاته المختلفة، وذلك من 25% لـ 20%، بناءًا على قرار الشركة المنتجة.

ويعد "اماريل" أحد أدوية مرض "السكرى" الشهيرة، وبدأت عدد من شركات الأدوية المصرية والأجنبية، منذ مطلع العام الجارى فى تخفيض هامش ربح الصيدلي على العديد من أصنافها، من 25% لـ 20%، بحجة أن تلك الأصناف انتقلت من جدول الادوية غير الأساسية لجدول الأدوية الأساسية.

وينص القرار 499 لسنة 2012، على أن هامش ربح الصيدلي 25% للأدوية غير الأساسية، و20% للأدوية الأساسية، على أن تزيد نصف فى المئة سنويًا، حتى يصل هامش الربح لـ 25%.

