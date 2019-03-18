أخبار مصر | الحقيقة الكاملة لرقص ممرض مع طفل رضيع وتعريض حياته للخطر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحقيقة الكاملة لرقص ممرض مع طفل رضيع وتعريض حياته للخطر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" مقطع فيديو لممرض يحمل طفل حديث الولادة ويقوم بالرقص معه، فى مشهد يعرض الطفل الرضيع للخطر.

فى حين تبين أن الفيديو يعود إلى 9 أشهر ماضية، وأن من قام بالرقص مع الطفل ليس ممرضَا ولكنه ابن خالة الرضيع، وقام بذلك للتعبير عن فرحته.

وقام بارتداء هذه الملابس بعد تعليمات الأطباء من أجل الحفاظ على صحة الأطفال، ولم يعرض الطفل للخطر كما تداول رواد مواقع التواصل.