أخبار مصر | بعد كلمة الرئيس التاريخية في ختام ملتقى أسوان.. هاشتاج "السيسي" يتصدر تويتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد كلمة الرئيس التاريخية في ختام ملتقى أسوان.. هاشتاج "السيسي" يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "السيسى" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب الكلمة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الأحد، أمام الجلسة الختامية للملتقى العربي الإفريقي.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والإفريقي لوضع تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربي الإفريقي في كل المجالات وتقديمه إلى الجهات المعنية للبدء في تنفيذه.

وأضاف "السيسي"، أن إدارة منتدى شباب العالم ستشكل فريق آخر من الشباب لوضع رؤية للتعامل مع آليات الاستقطاب الفكري والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على التطرف والإرهاب.

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ووجه إدارة منتدى شباب العالم بالإعداد والتجهيز لملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين على مبدأ أخوية وادي النيل.

ويعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس السيسي، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.