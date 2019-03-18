أخبار مصر | تعرف على مفاجأة السيسي للأفارقة خلال ملتقى أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مفاجأة السيسي للأفارقة خلال ملتقى أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزارة الصحة بإطلاق مبادرة مصرية من أجل القضاء على فيروس سي لمليون إفريقي، وإطلاق حملة جديدة من 100 مليون صحة لضيوف مصر، رافضا إطلاق لاجئين عليهم.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لملتقى الشباب "العربي الإفريقي" بأسوان، مساء الأحد، إن إعادة تجديد الخطاب الإنساني في العالم ضروريًا، حتى نتخطى الصعاب التي تحيط بعالمنا، وعلينا أن ننحاز للشباب، ونوظف طاقاتهم في مشروعات من أجل المستقبل.

ووجه "السيسي"، رسالة إلى الشباب العربي والإفريقي، قائلا: "أوصيكم بالتمسك بأحلامكم، والعمل على تحقيقها، اعملوا بكل جهد واجتهاد من أجل مستقبل بلادكم، واجعلوا الإنسانية دستوركم".

كما توجه، بالتهنئة والشكر لحضور ملتقى الشباب العربي الإفريقي، على نجاح فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي.

وأضاف أن الأجواء مفعمة بالأمل، وإن مشاعر الفخر والاعتزاز امتزجت بالسعادة، أثناء متابعته لهذه النخبة المتميزة من شبابنا العربي والإفريقي.

وقال إنه ممتن كثيرًا لشباب مصر الذين أتاحوا منصة ملتقى الشباب العربي الإفريقي، متابعا: "لقد صنع شبابنا العربي والإفريقي نموذجًا يحتذى به".

ووجه، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم بفتح باب المشاركة للباحثين للاستفادة من بنك المعرفة.

وأعلن إنشاء آلية عربية إفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

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كما كلف إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والإفريقي لوضع تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربي الإفريقي في كل المجالات وتقديمه إلى الجهات المعنية للبدء في تنفيذه.

وأضاف، أن إدارة منتدى شباب العالم ستشكل فريق آخر من الشباب لوضع رؤية للتعامل مع آليات الاستقطاب الفكري والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على التطرف والإرهاب.

ووجه إدارة منتدى شباب العالم بالإعداد والتجهيز لملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين على مبدأ أخوية وادي النيل.

وأكد على ضرورة الاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة للعلاقات العربية الإفريفية.

كما شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة العمل على تمكين الشباب والمرأة بتحويل الإرادة السياسية لإجراءات عملية لإعدادهم وتأهيلهم عن طريق الارتقاء بالتعليم والتدريب.

وقال إن الفكرة مبتدأ الحلم وبمقدار الإيمان بالحلم يكون تحقيقه، وما أحوج البشرية أن يحلم الشباب ويأمل في رحلة إلى المستقبل المشرق عمادها الاجتهاد في العمل والإيمان المطلق أن السلام والعدل هم السبيل الوحيد المؤدي للإنسانية الحقيقة.

وناشد الرئيس السيسي، الشباب المشارك في ملتقى الشباب- العربي الإفريقي في ختام كلمته قائلًا: "من فضلكم حافظوا على بلادكم".

واختتم: "تحيا مصر والأمة العربية والقارة الإفريقية".