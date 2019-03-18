أخبار مصر | عاجل.. نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في مؤتمر صحفي أمس السبت، إن عدد الناجحين فى المسابقة بلغ 46 ألفا و940 بنسبة نجاح 71.6%.

بدأت وزارة التربية والتعليم، إرسال رسائل للمقبولين بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين التي أطلقتها الشهر الماضي،؛ لسد العجز بالإدارات التعليمية في التخصصات المختلفة.

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وحسب بعض المعلمين، راسلت الوزارة المقبولين، الأحد، عبر البريد الإلكتروني الذي سجلوه عند التقدم للمسابقة، ومن المقرر إعلان جميع النتائج، عبر موقع الوزارة مساء اليوم، حسب بيان الوزارة.

ويتوجه المقبولون بشكل نهائي، ابتداءً من الثلاثاء المقبل ولمدة أسبوع، إلى الإدارات التعليمية التابعين لها لتوقيع العقود، فيما ينتظر الناجحين الزائدين عن احتياج الإدارات التعليمية، نتيجة المتغيبين حتى تفاضل الوزارة بينهم لاختيار العدد المطلوب.

وفي 7 فبراير الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن مسابقة للتعاقد المؤقت مع المعلمين خلال الفصل الدراسي الثاني فقط، لسد العجز في التخصصات المختلفة.