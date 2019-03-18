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استشهاد أمين شرطة أثناء إخماد حريق في المنوفية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استشهد أمين شرطة، مساء الأحد، لدى مشاركته في إخماد حريق داخل أحد المحال في المنوفية.

تلقت الأجهزة الأمنية في المنوفية بلاغ بنشوب حريق في «ورشة سمكرة» دائرة مركز شرطة الباجور، وهرعت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق على الفور.

أسفر الحريق عن إصابة أمين الشرطة هاني عبدالعزيز عبدالسلام من قوة الحماية المدنية، لدى مشاركته في عملية الإطفاء، وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج، لكنه استشهد متأثرا بإصابته.

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