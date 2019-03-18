شكرا لقرائتكم خبر عن "الإفتاء" توضح حكم تهريب البضائع.. وتؤكد: حرام ويضر باقتصاد الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها بـ"ما حكم تهريب البضائع؟"، وأجابت أمانة الفتوى بالآتى: عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة، وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين:

- من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم.

- ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.

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هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.