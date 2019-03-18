انت الان تتابع كامل الوزير: اللي هيمد إيده على حاجة هنقطعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كامل الوزير
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الأخطاء واردة وجميعنا يعمل لتصحيح الأخطاء، لكن دون ذلك غير مقبول، متابعا: "اللي يغلط نعلمه الصح فين، لكن اللي يمد إيده على حاجة هنقطعها". جاء ذلك تعليقا على قراره بإقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد، خلال استقباله لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، التي تزور الإسكندرية لتفقد المواني والطرق بالمحافظة، بالإضافة إلى محطتي القطار، والترام. وتابع: "اصبروا علينا شهرين علشان نعرف كل المشكلات، وسنبدأ العمل وفقا لتشخيص صحيح، من خلال تعظيم الإمكانات المتاحة للوزارة، ولن نستسلم لضعف الموارد والإمكانات المالية".
وأكد الوزير أن العسكريين لا يعرفون غير حب الوطن والتفاني في خدمته، قائلا: "نحن كجنود في وزارة النقل لسنا أقل من الشهداء في سيناء، ونتمنى أن نكون مثلهم لما قاموا به من تضحيات من أجل هذا الوطن". وتابع: "أنا لم أكن بعيدا عن وزارة النقل، ولكن هناك مفاتيح وخبايا سيساعدني فيها نواب لجنة النقل، ونحن نقدم وقتنا
وأكد الوزير أن العسكريين لا يعرفون غير حب الوطن والتفاني في خدمته، قائلا: "نحن كجنود في وزارة النقل لسنا أقل من الشهداء في سيناء، ونتمنى أن نكون مثلهم لما قاموا به من تضحيات من أجل هذا الوطن".
وتابع: "أنا لم أكن بعيدا عن وزارة النقل، ولكن هناك مفاتيح وخبايا سيساعدني فيها نواب لجنة النقل، ونحن نقدم وقتنا بالكامل ومجهودنا لصالح البلد على مدار 24 ساعة وسيكون هناك مردود إيجابي في أقرب وقت".
وأشاد بوزراء النقل السابقين وكل المسؤولين، قائلا: "كل من سبقوني لهم فضل وقاموا بأدوار جيدة، ولكن العيب في المنظومة بالكامل، لذا سنعمل على حل كل الإشكاليات في الفترة المقبلة".
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