تفاصيل زيارة مدبولي لمحل قصب: الكوب بـ6 جنيه (فيديو)

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أصحاب محل سلسبيل: زيارة رئيس الوزراء تمت دون قصد.. الباعة فى السوق السياحي حاولوا التقاط صور تذكارية مع مدبولي.. أطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتنا

هنا فى قلب مدينة أسوان التاريخية، وتحديدا فى سوقها السياحى القديم بمنطقة سعد زغلول، يصطحب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الدكتور خالد عنانى وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، في جولة تفقدية سيرا على الأقدام للاطمئنان على حالة السوق السياحى تمهيدا لتوافد أكثر من 1000 شاب وفتاة من المشاركين فى منتدى الشباب العربى والإفريقى إلى السوق لزيارته غدا الإثنين، وقد فاجأ رئيس الوزراء ومرافقوه، أحد عصارات القصب لتناول كوب مثلج من العصير، كأنها رسالة اطمئنان يبعث بها رئيس الوزراء لضيوف منتدى الشباب أن أسوان آمنة.

"التحرير" انتقلت إلى "عصارة سلسبيل" بقلب السوق السياحى القديم بمنطقة سعد زغلول في مدينة أسوان، لترصد أشهر 5 دقائق لصاحب عصارة القصب، ليروى لنا زيارة رئيس الوزراء ووزيرى الآثار والسياحة، للمحل لتناول قسط من الراحة واحتساء كوب من عصير القصب. فى البداية عبر أحمد علي، صاحب عصارة سلسبيل، عن سعادته البالغة،

"التحرير" انتقلت إلى "عصارة سلسبيل" بقلب السوق السياحى القديم بمنطقة سعد زغلول في مدينة أسوان، لترصد أشهر 5 دقائق لصاحب عصارة القصب، ليروى لنا زيارة رئيس الوزراء ووزيرى الآثار والسياحة، للمحل لتناول قسط من الراحة واحتساء كوب من عصير القصب.

فى البداية عبر أحمد علي، صاحب عصارة سلسبيل، عن سعادته البالغة، بزيارة رئيس الوزراء ووزيرى السياحة والآثار لمحل عصارته في منطقة سعد زغلول، للحصول على قسط من الراحة خلال جولته التفقدية للسوق السياحى للاطمئنان على حالة السوق، الذى من المتوقع زيارة الشباب المشاركين فى منتدى الشباب العربى والإفريقى له غدا الإثنين، ويكمل صاحب المحل: "إننا فوجئنا بدخول رئيس الوزراء ووزيرى الآثار والسياحة و5 آخرين من مرافقيهم للمحل لتناول أكواب من عصير القصب، في مدة لم تتجاوز 5 دقائق".

ولفت إلى أنه تم إعداد أكواب بلاستيكية "تيك أواى" لوضع مشروب القصب لرئيس الوزراء ومرافقيه، فيما أصروا على سداد قيمة القصب الذى تناولوه بسعر 6 جنيهات للكوب الواحد.

وتابع محمد على، شقيق أحمد، صاحب عصارة القصب، أن زيارة رئيس الوزراء ومرافقيه من الوزراء تمت دون قصد، أو ترتيبات من أحد، إذ فوجئنا بدخول رئيس الوزراء علينا دون حراسة، طالبا تناول كوب من عصير القصب، في رسالة يبعث بها للعالم وضيوف مصر من الشباب المشاركين في منتدى الشباب العربي والإفريقى، أن مصر آمنة.

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واستطرد قائلا: "العديد من الباعة فى السوق السياحى حاولوا التقاط الصور التذكارية مع رئيس الوزراء ومرافقيه، فى ظل الفرحة الغامرة التى يعيشها الشارع الأسوانى، الذى يحتفل حاليا باستضافة مدينتهم لفعاليات منتدى الشباب العربى والإفريقى بحضور الرئيس السيسى".

ووجه دعوته في هذا الإطار للرئيس عبد الفتاح السيسى لزيارة السوق السياحى لمدينة أسوان، خلال وجوده الآن فى أسوان.

كانت فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي، قد انطلقت أمس في مدينة أسوان، تحت رعاية وحضور الرئيس السيسي، في إطار اختيار أسوان عاصمة للشباب الإفريقي لعام 2019م، وانطلقت أولى هذه الفعاليات بالاحتفال بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص تحديات المنطقة العربية والقارة الإفريقية، خصوصًا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام.

وتتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والإفريقي.

ومن المقرر أن يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان.

واصطحب السيسي، أمس، بعض الشباب المشاركين في الملتقى في جولة نيلية بمدينة أسوان .

وقالت المستشار القانونية للاتحاد الإفريقي، السفيرة نميرة نجم، إن ملتقى الشباب العربي الإفريقي مهم للغاية للتقريب بين شباب القارة والتعرف على الثقافات المختلفة، وهذه الملتقيات تؤتي ثمارها في تبادل الأفكار التنموية والمشروعات المختلفة التي يمكن أن تجلب للشباب دخلا كافيا بتكاليف محدودة.

وأضافت أن هذه الملتقيات تفتح الآفاق ورحاب الأفكار للشباب وتسهم في إبعادهم عن التطرف والعنف، وتساعدهم على المساهمة في تنمية بلدانهم وتحقيق طموحاتهم داخل القارة.

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