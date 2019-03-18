شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزي إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر عن تعازيها في ضحايا الفيضانات والإنهيارات الأرضية التي ضربت إقليم بابوا شرقي إندونيسيا، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، الأحد، عن التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.

وأكد البيان تضامن مصر ووقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب إندونيسيا في تلك الأزمة.