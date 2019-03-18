شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم هشام أبو سنة في فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحرى «مارلوج 8» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جرى تكريم اللواء مهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسي القاهرة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، خلال فاليات المؤتمر الدولي للنقل البحرى «مارلوج 8»، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد.

أهدى الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، درع الأكاديمية إلى «أبوسنة»، وقدم له الشكر على مجهوده في تطوير الموانئ وتحقيق طفرة شاملة بإعادة التخطيط الشامل بما يتناسب مع احتياجات التطوير والمستوى الدولي المتوقع للبنية الأساسية.