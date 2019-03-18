شكرا لقرائتكم خبر عن مقدمة حفل ختام ملتقى الشباب العربي الأفريقي: «فخورة بالوقوف أمام السيسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مقدمة حفل ختام ملتقى الشباب العربي الأفريقي، المذيعة السودانية إسراء عادل، عن سعادتها وفخرها بتقديم حفل الختام أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة امتنانها لتجربة المشاركة «الثرية» مع زملاء إعلاميين من مصر والسعودية.

وقالت في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، مساء الأحد، إن اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم عرضت عليها تقديم الحفل الختامي، مضيفة: «رحبت وجئت إلى مصر منذ 4 أيام لترتيب الحفل مع زملائي وإخراجه بالشكل اللائق».

وأكدت المذيعة في قناة «الشروق» السودانية أن «الرئيس السيسي حريص على تطبيق جميع توصيات مؤتمرات الشباب على أرض الواقع، في كل القضايا مثل التطرف والإرهاب، وهي قضايا تهم الشباب العربي الأفريقي».

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وأشارت إلى أن «المرأة السودانية لها دور في الحراك الإعلامي والشأن العام»، مشددة على أنه «لا بد أن يكون للمذيع كاريزما خاصة وثقافة جيدة حتى لا يتحول حديثه إلى مجرد إلقاء».

مضت قائلة: «ما ذكرته من شخصيات مؤثرة على مستوى أفريقيا اليوم خلال حفل الختام لم يكن ضمن السيناريو، ولكن من وحي أفكاري، فلا بد أن يعرف المذيع ما يحتاجه الجمهور، وما يجذب انتباهه».

وأردفت: «العلاقات بين مصر والسودان ظلت وستظل قوية ومتينة على كل المستويات، نحن شعب وادي النيل، يجمعنا مصير وقضايا مشتركة، وكل طرف منا يكمل الأخر، والتواصل الإعلامي بيننا يعزز العلاقات التاريخية».

واختتمت بتوجيه الشكر إلى برنامج الشباب الرئاسي على «جهدهم الضخم والمؤثر في إخراج ملتقى متميز يجمع بين الشباب العربي والأفريقي».