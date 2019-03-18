اليوم.. قرعة الحج بمديريات أمن سوهاج وشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى قرعة الحج العلنية، اليوم الاثنين، بمديريات أمن "سوهاج وشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة".
جاء ذلك بعدما فتحت أقسام الشرطة أبوابها لتلقي طلبات حج القرعة لهذا العام، حتى 11 مارس الماضي، وسط إقبال كبير من المواطنين.
ويحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكى والمدنى، والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.
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