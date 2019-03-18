جمال شعبان يكشف: هكذا تغيّر معهد القلب في عهدي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن معهد القلب شهد في عهده طفرة طبية لمسها المرضى المترددين لتلقي العلاج.
وأضاف "شعبان" خلال استضافته في موقع "الكونسلتو" التابع لمؤسسة "أونا"، أمس الأحد: "هدفنا كان المريض أولًا.. تم إنشاء وحدة الأزمات الحادة الفريدة في مصر والشرق الأوسط، وتطوير الطوارئ وأنقذنا آلاف من أرواح المصريين، وحققنا أرقامًا قياسية في حالات طوارئ وتدخل العمليات العاجلة".
وتابع: "جمال شعبان لا يمثل نفسه بل كتيبة من الأطباء والمساعدين، حيث شحذت فيهم الطاقات وبعثت الأمل والانتماء وجعلتهم فخورين بالانتماء لمعهد القلب الذي تأسس في ستينيات القرن الماضي".
للمزيد من التفاصيل شاهد لقاء الدكتور جمال شعبان مع موقع الكونسلتو (اضغط هنا) .
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