انتصار السيسي: إفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تديونة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكدت فيها سعادتها بما تم مناقشته ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في أسوان.

وقالت: "سعدت كثيرًا بما تم مناقشته خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، والتي أثبتت أن إفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة، والتي علينا جميعًا أن نتكاتف ونسعى جاهدين لتمكينهم وتوفير الفرص اللازمة لتشجيعهم وتنمية مهاراتهم".​