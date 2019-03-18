محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
نشرت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تديونة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكدت فيها سعادتها بما تم مناقشته ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي في أسوان.
وقالت: "سعدت كثيرًا بما تم مناقشته خلال فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي، والتي أثبتت أن إفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة، والتي علينا جميعًا أن نتكاتف ونسعى جاهدين لتمكينهم وتوفير الفرص اللازمة لتشجيعهم وتنمية مهاراتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر انتصار السيسي: إفريقيا والعالم العربي يزخران بالعقول المستنيرة والمتفردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.