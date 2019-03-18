"صحة النواب": توصيات الرئيس بملتقى الشباب تؤكد عودة مصر بقوة لأفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي الأفريقي المنعقد في مدينة أسوان، مشيرا إلى أن التوصيات التي ذكرها الرئيس في كلمته تبرهن أن مصر عادت بقوة إلى القارة السمراء واستعادة مكانتها وريادتها.
وأضاف أبوالعلا، في بيان صحفي له اليوم، أن تكليف الرئيس لوزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقى، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر هو بمثابة تأكيد على رؤية الرئيس لمشاكل القارة السمراء ومشاركة مصر فى حل المشكلات التى تواجه افريقيا.
وقال ابوالعلا إن الرئيس السيسى أكد فى توصياته على الاهتمام بالشباب من خلال مشاركة وزارة التعليم العالى على تدريب وتأهيل الشباب فضلا عن تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وأفريقيا.
ولفت إلى أن مشاركة الشباب فى وضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.
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