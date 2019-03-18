رسالة ماجستير عن نقل الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالإعدام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
حصل الباحث أمير محمد الكومي على درجة الماجستير، من كلية الحقوق جامعة بنها بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
وناقش الباحث الرائد أمير الكومي بمباحث قطاع السجون، أول رسالة في مصر عن نقل وزارعة الأعضاء البشرية من المحكوم عليهم بالإعدام.
وتشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل الدكتور الشحات منصور عميد كلية الحقوق، والدكتور محمد منصور حسن حمزة عميد كلية حقوق بنها، والدكتور عبد المنعم أحمد سلطان وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية، والمستشار الدكتور إبراهيم محمد التمساحي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وأوصى الباحث بضرورة تحصين نقل الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام عقب تنفيذ الحكم دون أي مقابل مادي من المتبرع إليهم وإلا تحولت إلى تجارة أعضاء مقننة.
كما أوصى بضرورة حصوله على موافقة المحكوم عليهم بالإعدام قبل تنفيذ الإعدام بمدة كافية، وبحضور ممثلة القانوني ما لم يترك وصية بذلك.
وأوصى كذلك أن تتم عملية زراعة الأعضاء المتبرع بها داخل مستشفيات حكومية وعلى نفقة الدولة.
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