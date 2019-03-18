مصر | بالأسماء: حبس 8 شباب وفتاتين لمدة 15يوم في "تظاهرات الجمعة 1مارس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء: حبس 8 شباب وفتاتين لمدة 15يوم في "تظاهرات الجمعة 1مارس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، حبس 10 شباب وفتيات تم القبض عليهم قي وقائع "تظاهرات الجمعة 1مارس 2019"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وضمت قائمة المتهمين 8شباب وفتاتين، وهم "عادل محمود عبد السلام، ومحمود حامد أحمد محمد، وشيماء محمد سعيد شحاتة، ورشا علي عبد الرحمن، وعبدالله علي محمد محمود، وأحمد حمدي محمد عبد الرحمن، وسعيد بدر الدين علي سيد، ومحمد خالد محمد فتحي، ومعاذ أحمد سعيد، وأحمد الغزاوي".

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وكانت النيابة حبست في وقت سابق 9شباب أخرين لمدة 15 يوم، وهم "إمام حسن إمام أحمد، وعمر الدسوقي علي حسن، وإبراهيم حمدي حسن، وعمرو مصطفي محمود، وأمين أشرف كمال، ومحمد أحمد عبدالجواد، وعبدالعزيز سعيد عبدالعال، ووليد طريف شاكر، ومحمد فادي أحمد.

وقالت النيابة في القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، أن المتهمين إشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، وتظاهروا يوم الجمعة 1مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس.

وإستخدامهم مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة ورئيس الجمهورية.