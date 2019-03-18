أخبار مصر | رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الوزراء ينيب وزير الأوقاف في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين التي تعقدها وزارة الأوقاف بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وتنطلق فعاليات المسابقة السبت القادم الموافق 23 مارس، وقد بلغ عدد المتسابقين والمحكمين (77) متسابقًا ومحكمًا من (51) دولة، منهم (60) متسابقًا من مختلف دول العالم، و(6) متسابقين مصريين، و(11) محكما منهم (5) محكمين من خارج جمهورية مصر العربية.

وتعقد وزارة الأوقاف عددا من الفعاليات العلمية والدعوية والجولات السياحية للمتسابقين على هامش المسابقة ، منها ندوة الأوقاف وصحيفة عقيدتي مساء يوم الافتتاح عن منزلة أهل القرآن ، ومنها ندوة للرأي الثلاثاء ٢٦ / ٣ / ٢٠١٩ م عقب صلاة المغرب بإذن الله تعالى ، إضافة إلى زيارة الأهرامات وعدد من المساجد الأثرية ، ورحلة نيلية للمتسابقين والمحكمين من ضيوف المسابقة .