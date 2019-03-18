أخبار مصر | "صيادلة القليوبية": الإجراءات الجديدة لمشروع علاج المهن الطبية مرفوضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صيادلة القليوبية": الإجراءات الجديدة لمشروع علاج المهن الطبية مرفوضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس نقابة صيادلة القليوبية، رفضه للاجراءات الجديدة لمشروع العلاج الخاص بالمهن الطبية، والتى تقضى بتخصيص رقم "واتس اب" يتواصل من خلاله العضو المريض بارسال صورة الكارنيه والروشتة، حتى يتم تحديد موعد له لاجراء التحاليل والآشعات الطبية اللازمة، وذلك بعد أن كان العضو يحصل على استمارة التحاليل من النقابة الفرعية التابع لها.

وقال المجلس فى بيان له اليوم الأحد، ان الاجراءات الجديدة أصابت المنظومة بالشلل، وأن بعض الاعضاء يتم التاخر فى الرد عليهم، مما يؤثر بالسلب عليهم.

وطالبت النقابة من المسئولين عن مشروع العلاج بالعدول عن الاجراءات الجديد، مهددة بعدم تجديد أعضائها لاشتراكاتهم فى مشروع العلاج اذا استمرت تلك الاجراءات، ولم يتم اعادة التعامل من خلال النقابات الفرعية.

ونبهت النقابة على أعضائها، ابلاغها بأى تعطيل فى تقديم الخدمة لهم من خلال الاجراءات الجديدة.

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أعلنت شركات توزيع الأدوية، عن تخفيض هامش ربح الصيدلي، على صنف "أماريل" بتركيزاته المختلفة، وذلك من 25% لـ 20%، بناءًا على قرار الشركة المنتجة.

ويعد "اماريل" أحد أدوية مرض "السكرى" الشهيرة، وبدأت عدد من شركات الأدوية المصرية والأجنبية، منذ مطلع العام الجارى فى تخفيض هامش ربح الصيدلي على العديد من أصنافها، من 25% لـ 20%، بحجة أن تلك الأصناف انتقلت من جدول الادوية غير الأساسية لجدول الأدوية الأساسية.

وينص القرار 499 لسنة 2012، على أن هامش ربح الصيدلي 25% للأدوية غير الأساسية، و20% للأدوية الأساسية، على أن تزيد نصف فى المئة سنويًا، حتى يصل هامش الربح لـ 25%.