أخبار مصر | السيسي يكرم مصمم مسجد باصونة بسوهاج.. وعرفة: أسامة الأزهري المحرك الأول للمشروع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يكرم مصمم مسجد باصونة بسوهاج.. وعرفة: أسامة الأزهري المحرك الأول للمشروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي المهندس وليد عرفة مؤسس دار عرفة للعمارة، والمسؤول عن تصميم مسجد "باصونة" بمحافظة سوهاج، ضمن النماذج الشبابية الناجحة بختام ملتقى الشباب العربي الأفريقي.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيديو تسجيلي يستعرض نماذج من إنجازات الشباب العربي الأفريقي، في ختام حفل ملتقى الشباب العربي والأفريقي الذي انطلقت فعالياته أمس السبت، بمدينة أسوان.
وعرض الفيديو، مسجد باصونة في سوهاج الذي صممه المهندس المصري وليد عرفة والذي اختير في يناير الماضي ضمن 27 مكانًا على مستوى العالم شملتهم قائمة جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد.
وقال عرفة: الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، المحرك الأول للمشروع خاصة بعد أن لجأ إليه أهل القرية.
وأضاف عرفة ، أن أول مرة تشارك مصر في الجائزة، والقائمة الطويلة للترشيح كان فيها عدد كبير من المساجد المصرية ولكن مسجد باصونة هو المسجد المصري الوحيد الذي نجح في التصفيات الأولى ووصل ضمن ٢٧ مسجدا للجولة الثانية والتي تنتهي باختيار ٣ مساجد فائزة في ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩ .
واختتمت فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي، بأسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الشباب العربي والإفريقي، مساء اليوم الأحد.
وقال الرئيس السيسي، في ختام كلمته بالجلسة الختامية، لـ الشباب،: "أهلًا بكم ومرحبًا بكم في بلدكم الثاني مصر"، موجهًا لهم رسالة: "من فضلكم حافظوا على بلدكم، وتحيا مصر وتحيا أمتنا العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأبرزت الاحتفالية مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وما تتطلع له إفريقيا من مصر.
وعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس السيسي، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.