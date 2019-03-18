أخبار مصر | جبهة شباب الصحفيين تشيد بالتوصيات التي أطلقها الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لملتقى أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة شباب الصحفيين تشيد بالتوصيات التي أطلقها الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لملتقى أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت جبهة شباب الصحفيين، بالتوصيات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية لمتلقي الشباب العربي الأفريقي في أسوان مؤكدة الجبهة على أن هذه التوصيات ستكون قاطرة البناء والتنمية والمعرفة من أجل حياة أفضل ومستقبل مشرق للقارة السمراء وخاصة من جيل الشباب.

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: إننا توقفنا عند تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة الصحة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لإطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقى وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر وليس اللاجئين مما يؤكد أن السيسي حالة إنسانية فريدة تتخطى كل حدود الزمان والمكان، ويعكس بكل صدق وإخلاص حرص الرئيس علي حياة الأفارقة والعرب من منطلق أن مصر كتب عليها أن تكون كبيرة العرب وأفريقيا.

وأضاف طوالة أن هذه المبادرة الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأولى من نوعها ولم نجد أي رئيس دولة يسعى لعلاج المقيمين على ارضة ويعاملهم مثل المصريين وهذا يكشف إن لدينا قائد وزعيم يشعر بآلام الأشقاء وليس المصريين فقط، أشار رئيس الجبهة إلى إن تكليف السيسي لأجهزة الدولة بهذه المبادرة الجديدة يستحق عليها جائزة نوبل في الإنسانية ونحمد الله إن جيلنا من الشباب يعيش في دولة قوية متماسكة مترابطة ونتباهي ونفتخر ان رئيسنا البطل المصري عبد الفتاح السيسي.