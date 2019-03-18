أخبار مصر | رئيس برلمانية "المصريين الأحرار": توصيات المُلتقى العربي الإفريقي تؤكد عودة مصر لريادتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس برلمانية "المصريين الأحرار": توصيات المُلتقى العربي الإفريقي تؤكد عودة مصر لريادتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربى الإفريقى والذي عقد بمدينة أسوان، مُشيرًا إلى أن التوصيات التى ذكرها الرئيس فى كلمته تبرهن على أن مصر عادت بقوة الى القارة السمراء واستعادة مكانتها وريادتها فى القارة السمراء.

وأضاف أبوالعلا، أن تكليف الرئيس لوزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقى، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر هو بمثابة تأكيد على رؤية الرئيس لمشاكل القارة السمراء ومشاركة مصر فى حل المشكلات التى تواجه افريقيا.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الرئيس السيسى أكد فى توصياته على الاهتمام بالشباب من خلال مشاركة وزارة التعليم العالى على تدريب وتأهيل الشباب فضلا عن تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين العرب وأفريقيا، لافتا إلى أن مشاركة الشباب فى وضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم، بإتاحة بنك المعرفة المصري للباحثين من العرب وإفريقيا، بالإضافة إلى تكليفه بتأسيس مجلس تعاون بين الجامعات العربية الإفريقية.

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كما أعلن الرئيس السيسي إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون إفريقي، وتابع: "إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة 100 مليون صحة لفحص صيوف مصر من المقيمين وليس اللاجئين".

وتابع الرئيس السيسي التوصيات قائلًا: "قيام إدارة المنتدى بتشكيل فريق عمل من الشباب العربي والإفريقي لتحقيق فرص التكامل العربي الإفريقي في كل المجالات وتقديمها للجهات المعنية"، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل من إدارة المنتدى لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا التطرف والاستقطاب الفكري للقضاء على الإرهاب.

كما كلف السيسي إدارة المنتدى بالتجهيز لانعقاد ملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين على مبدأ أخوية وادي النيل، متابعًا: "إعداد مصر لورقة يتم طرحها على القمة العربية الإفريقية المقبلة تضمن مقترحات لإنشاء سوق عربية إفريقية مشتركة، وسوق تمويل بنية التاوصل الإفريقي في مجالات الطرق والسكك الحديدية والكهرباء"، بجانب إنشاء آلية عربية إفريقية لمكافحة الإرهاب.

ودعا السيسي إلى الاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية العربية الإفريقية لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة عن العلاقات الإفريقية العربية، وأخيرًا تمكين الشباب والمرأة، وإعدادهم وتأهيلهم للارتقاء بالتعليم.