أخبار مصر | برلمانية: مصر تقود شباب إفريقيا نحو آفاق المستقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: مصر تقود شباب إفريقيا نحو آفاق المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، باحتضان مصر لأكثر من 3 آلاف شاب من مختلف جنسيات القارة السمراء، مؤكدة أن مصر تتطلع إلى تحقيق آمال وتطلعات أبناء القارة إلى واقع تزامنًا مع رئاستها للإتحاد الإفريقي، واحتضان شباب القارة في أسوان، من أجل الانطلاق بهم نحو آفاق المستقبل.

وأكدت "فهيم"، أن مصر تعد البوابة الأولى للعالم نحو القارة السمراء بما لها من ثقل سياسي، ووزن إقليمي بين دول العالم عامة، والدول الإفريقية على وجه الخصوص، فقد بات التقارب المصري مع أفريقيا في هذه المرحلة هو محور الحركة السياسية الخارجية المصرية، فقد احتلت القارة بوجه عام، وإقليمي حوض النيل وشرق أفريقيا بوجه خاص، وزنا يكاد يكون مركزيا في أولويات الدولة المصرية، خاصة بعد ثورة يونيو2013.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تعد نقطة الالتقاء الأفريقي بحضارات العالم القديم والحديث ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية البلاد، على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها فى القارة، بما يسهم فى جعل إفريقيا قارة واعدة من خلال كونها جاذبة لاستثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية وخدمية كبري، فمصر بلد منفتح على الاقتصاد الدولي.

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