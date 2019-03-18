أخبار مصر | برلمانية: مصر تقود شباب إفريقيا نحو آفاق المستقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: مصر تقود شباب إفريقيا نحو آفاق المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، باحتضان مصر لأكثر من 3 آلاف شاب من مختلف جنسيات القارة السمراء، مؤكدة أن مصر تتطلع إلى تحقيق آمال وتطلعات أبناء القارة إلى واقع تزامنًا مع رئاستها للإتحاد الإفريقي، واحتضان شباب القارة في أسوان، من أجل الانطلاق بهم نحو آفاق المستقبل.
وأكدت "فهيم"، أن مصر تعد البوابة الأولى للعالم نحو القارة السمراء بما لها من ثقل سياسي، ووزن إقليمي بين دول العالم عامة، والدول الإفريقية على وجه الخصوص، فقد بات التقارب المصري مع أفريقيا في هذه المرحلة هو محور الحركة السياسية الخارجية المصرية، فقد احتلت القارة بوجه عام، وإقليمي حوض النيل وشرق أفريقيا بوجه خاص، وزنا يكاد يكون مركزيا في أولويات الدولة المصرية، خاصة بعد ثورة يونيو2013.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تعد نقطة الالتقاء الأفريقي بحضارات العالم القديم والحديث ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية البلاد، على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها فى القارة، بما يسهم فى جعل إفريقيا قارة واعدة من خلال كونها جاذبة لاستثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية وخدمية كبري، فمصر بلد منفتح على الاقتصاد الدولي.
واختتمت فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي، بأسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الشباب العربي والإفريقي، مساء اليوم الأحد.
وقال الرئيس السيسي، في ختام كلمته بالجلسة الختامية، لـ الشباب،: "أهلًا بكم ومرحبًا بكم في بلدكم الثاني مصر"، موجهًا لهم رسالة: "من فضلكم حافظوا على بلدكم، وتحيا مصر وتحيا أمتنا العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأبرزت الاحتفالية مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وما تتطلع له إفريقيا من مصر.
وعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس السيسي، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.