أخبار مصر | برلمانية: المرأة حصلت على حقوق ومزايا في عهد الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: المرأة حصلت على حقوق ومزايا في عهد الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ثمنت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان مشيرًا إلى أهمية الملتقى لفتح مجالات حوار مشتركة بين الشباب العربي والأفريقي.
وأشادت "حسونة"، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ضرورة تمكين المرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية حصلت على العديد من الحقوق والمزايا والدعم خلال توليه الرئاسة.
وأشارت إلى أن دعم المرأة في الدول الأفريقية بالطبع يحتاج إلى مزيد التعاون، بهدف إتاحة الفرص لتأهيل المرأة قبل ذلك، حتى تصبح جديرة بالمناصب القيادية، لافتة إلى أهمية النقاش المثمر والفعال بين الشباب من مختلف الدول حول القضايا المشتركة، خاصة وأن مستقبل دول القارة الأفريقية مرتبط باستغلال ثرواتها ودعم شبابها وفتح آفاق التعاون بين دولها.
واختتمت فعاليات ملتقى الشباب العربي الإفريقي، بأسوان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الشباب العربي والإفريقي، مساء اليوم الأحد.
وقال الرئيس السيسي، في ختام كلمته بالجلسة الختامية، لـ الشباب،: "أهلًا بكم ومرحبًا بكم في بلدكم الثاني مصر"، موجهًا لهم رسالة: "من فضلكم حافظوا على بلدكم، وتحيا مصر وتحيا أمتنا العربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
وبدأت فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وأبرزت الاحتفالية مكانة مصر الإفريقية والعربية كنقطة تلاقي بين الحضارتين الإفريقية والعربية وكمحور استراتيجي حيوي للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الإفريقية والعربية، بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الإفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وما تتطلع له إفريقيا من مصر.
وعقد الملتقى تحت رعاية الرئيس السيسي، في مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقي"، وهو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري وشباب العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات.