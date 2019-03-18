أخبار مصر | برلمانية: المرأة حصلت على حقوق ومزايا في عهد الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: المرأة حصلت على حقوق ومزايا في عهد الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمنت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان مشيرًا إلى أهمية الملتقى لفتح مجالات حوار مشتركة بين الشباب العربي والأفريقي.

وأشادت "حسونة"، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ضرورة تمكين المرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية حصلت على العديد من الحقوق والمزايا والدعم خلال توليه الرئاسة.

وأشارت إلى أن دعم المرأة في الدول الأفريقية بالطبع يحتاج إلى مزيد التعاون، بهدف إتاحة الفرص لتأهيل المرأة قبل ذلك، حتى تصبح جديرة بالمناصب القيادية، لافتة إلى أهمية النقاش المثمر والفعال بين الشباب من مختلف الدول حول القضايا المشتركة، خاصة وأن مستقبل دول القارة الأفريقية مرتبط باستغلال ثرواتها ودعم شبابها وفتح آفاق التعاون بين دولها.

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