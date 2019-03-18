أخبار مصر | "الجيزة" ترميمات لعدد من الشوارع الرئيسية بالدقى والهرم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجيزة" ترميمات لعدد من الشوارع الرئيسية بالدقى والهرم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء ايهاب مكاوى رئيس حى الدقى، انه فى أطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة الطرق وترميم وأصلاح طبقات الرصف التى بحاجه الى صيانة فقد، تم عمل ترميمات واعادة الطريق الى ما كان عليه قبل أعمال الحفر وذلك بشوارع الجرجاوى والدقى مع شارع المساحه والنيل السعيد ويثرب والانصار وميدان السد العالي.

وأكد "مكاوي" أن الأعمال تمت من خلال إدارة مشروعات الطرق بحى الدقى، وبمتابعة من إشرف حسن نائب رئيس الحي.

ومن جانب أخر أكد اللواء هانى محمد رئيس حى الهرم، أنه تم الأنتهاء من أعمال ترميم لطبقة الرصف بنفق الهرم وذلك فى أطار المجهودات التى تتم لرفع كفاءة الطرق واصلاح اى مشكلات بطبقة الرصف بالشوارع والطرق الرئيسية.

محافظة الجيزة: تأهيل وتدريب العاملين لرفع كفاءة العمل

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أعادة تأهيل وتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والاحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل للأستعانه بهم فى رفع كفاءة العمل فى عدد من القطاعات التى تعانى من نقص الخبرات والعماله المدربة.

وأضاف أن سيتم اعداد كوادر شابه من العاملين وثقل خبراتهم لتكون قيادات الصف الثانى والثالث لتتولى زمام العمل عقب بلوغ العاملين والقيادات الحالية السن القانونى.

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كما وجه المحافظ بحصر إعداد المهندسين المتواجدين فى الإدارات للاستفادة من خبراتهم ونقلهم الى الادارات الهندسية لتناسب مؤهلاتهم الوظيفية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة جهاز معلومات شبكات المرافق حيث أكد المحافظ على أهمية تأهيل وتدريب العاملين بقطاعات الرصد الميدانى لاعمال البناء المخالف وادارات المتغيرات المكانية بقطاعات المحافظة.

كما وجه راشد رئيس الجهاز بتعظيم الايرادات حتى يتم الاستفاده منها فى أغراض تنموية تدر النفع على المواطنين.

كما اشار اللواء محمد رافت السكرتير العام انه تم اعداد برامج تدريبية تخصصيه للعاملين لرفع كفاءتهم والنهوض بمستوى العمل.

لافتا ان المحافظة تضع على عاتقها تدريب العاملين بها لما له من أهمية فى تحقيق اداء أفضل وتحقيق الاضافه للعمل مشيرًا ان البرامج التدريبية سيحصل عليها الجميع بالتوازي.