الشباب المشاركون بملتقى أسوان: الإرهاب أخطر عدو

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الإرهاب خطر يواجه العالم والمنطقة العربية بشكل خاص ويحتاج إلى مزيد من الجهود المشتركة خاصة على المستوى الفكري والثقافي.. تمكين الشباب بعد تأهيله للقيادة يعد مواجهة للتطرف

أكد عدد من المشاركين بملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان، أن مصر ستظل تلعب دورا رياديا في محيطها العربي والإقليمي، وقادرة على تحقيق تطلعات الشباب في ظل حرص القيادة السياسية على دعمهم وإفساح المجال أمام المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال. وقال أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحد المشاركين في الملتقى، لـ"التحرير" إن قضايا دعم تمكين الشباب ومكافحة الإرهاب والتطرف تأتي على رأس أهداف الملتقى، مؤكدا أن خلق مساحات للحوار والتفاهم المشترك بين أبناء القارة الإفريقية يسهم بشكل فعال في مواجهة التطرف ويعزز مفهوم الاختلاف وقبول الآخر.

من جهتها توجهت أمته الحاج، من موريتانيا، بالشكر لمصر على التنظيم الرائع للملتقى، وقالت لـ"التحرير" إن الشباب العربي يتقاسم الهموم والطموحات، موضحة أن قضية مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف تعد الأهم بين قضايا الاهتمام المشترك، وتتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق نتائج عاجلة وحقيقية بها. واتفقت معها سارة الساعدي

من جهتها توجهت أمته الحاج، من موريتانيا، بالشكر لمصر على التنظيم الرائع للملتقى، وقالت لـ"التحرير" إن الشباب العربي يتقاسم الهموم والطموحات، موضحة أن قضية مكافحة الإرهاب ومواجهة التطرف تعد الأهم بين قضايا الاهتمام المشترك، وتتطلب تضافر الجهود من أجل تحقيق نتائج عاجلة وحقيقية بها. واتفقت معها سارة الساعدي من المغرب، إذ أكدت في تصريح لـ"التحرير" أن الإرهاب خطر يواجه العالم والمنطقة العربية بشكل خاص، ويحتاج إلى مزيد من الجهود المشتركة خاصة على المستوى الفكري والثقافي، لأن المواجهة الفكرية هي الحل الأمثل لهذا الوباء. وأكدت الساعدي أن تمكين الشباب بعد تأهيله للقيادة يعد مواجهة للتطرف، لأن التعليم والثقافة والتأهيل السليم للشباب من أجل تولي مناصب قيادية يحميهم من خطر الوقوع في مصيدة الجماعات المتطرفة. وقال المهندس كريم عبد العاطي، أحد الشباب المشاركين في الملتقى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المحافظين، إن من أهم أهداف ملتقى الشباب العربي الإفريقي التواصل وتبادل الرؤي وتوحيد الأهداف بين الشباب العربي والإفريقي، مؤكدًا ضرورة وضع آليات مجتمعية لمواجهة التطرف. Advertisements وقال جعفر الكاف، أحد الشباب اليمني، إن بلاده عانت كثيرا ولا تزال بسبب الحرب التي خلفت خرابا لا يمكن تداركه بسهولة، موضحًا أن اليمن بحاجة إلى وقف فوري للحرب التي تزيد المعاناة الإنسانية يوميا. وأكد أن مواجهة الإرهاب والتطرف هي الحل الأمثل لنهاية الحروب والتخلص من الجماعات المتطرفة التي تعمل على مصلحتها فقط ولا تراعي مصالح الشعوب. ووصل الرئيس السيسي، اليوم الأحد، لحضور فاعليات اليوم الثاني، من ملتقى الشباب العربي الإفريقي في مدينة أسوان، الذي بدأت فاعلياته أمس السبت، وأجمع الشباب المشارك في الملتقى على أهميته، إذ يعتبر فرصة للتقريب بين الشباب العربي والإفريقي، والتعرف على الثقافات المختلفة، قائلين إن هذا الملتقى يؤكد دور مصر الريادي في إفريقيا والمنطقة وسعيها الكبير لجمع أكبر عدد من الشباب لمناقشة قضاياهم، وطرح أفكارهم أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين، والمساهمة في إظهار الوجه الجميل للشباب والدور الذي يمكن أن يقوموا به خلال السنوات المقبلة. وتوجه محمد هارون من تشاد، بالشكر لمصر على استضافتها هذا الملتقى، مشيرا إلى أن مثل هذه الملتقيات تفتح الباب لجمع أكبر عدد من الشباب العربي والإفريقي لطرح أهم القضايا التي تهمهم بهدف تقريب الرؤى وتبادل الثقافات. وأشار هارون إلى أن السيسى هو أول رئيس عربي يقوم بمثل هذه المبادرة لدعم الشباب في العالمين العربي والإفريقي، مؤكدا أن الشباب مستقبل القيادة في القارة الإفريقية والعالم العربي. وأشاد بتنظيم مصر هذا الحدث العالمي، خاصة أن مصر لديها خبرة كبيرة في تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية، منوها بالجولة النيلية التى شارك فيها السيسي مع الشباب العربي والإفريقي قبيل الجلسة الافتتاحية، مساء أمس، إذ قدم لهم وصايا مباشرة حول كيفية الاستفادة من هذا الملتقى. اقرأ أيضا: نص كلمة السيسي بأسوان: نسكن إقليما أرهقته الصراعات

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