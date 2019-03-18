شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تفعيل شريحة الإنترنت للتابلت خلال 48 ساعة.. والجيجا بـ«5 جنيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن خمس خطوات للحصول على شريحة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي.

وقالت الوزارة، في بيان، مساء الأحد، إن الخطوات تتمثل في التالي:

1- يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع لها يوم الاثنين 18 مارس 2019.

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2- يحضر ولي أمر الطالب صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد الطالب لمندوب الشركة المتواجد في المدرسة خلال اليوم الدراسي.

3- يوقع ولي الأمر على عقد الشريحة وإقرار الاستلام.

4- تفعل الشركة الشريحة خلال 48 ساعة من توقيع الاستلام.

5- توفر الشركة للطلاب 1 جيجا مجاناً عند التعاقد، على أن تكون تكلفة كل جيجا 5 جنيهات شهريًا.