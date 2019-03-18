شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة الطفلة ضحية ماسورة مياه نجع حمادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة الطفلة سارة إيهاب محمد الصغير التي توفيت إثر سقوطها بماسورة مياه ارتوازية قديمة، بمسقط رأسها بقرية بركة بمدينة نجع حمادي، رافقه حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية.
وأعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه لأسرة الطفلة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان، وأشار إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي قامت بصرف إعانة عاجلة لأسرة الطفلة.
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