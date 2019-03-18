شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم عددًا من النماذج القيادية الناجحة عربيًا وأفريقيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء الأحد، عدداً من الشباب المصرى والعربى والأفريقى من شباب المبدعين، خلال الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي الأفريقي بأسوان.

وكرم الرئيس الإماراتية مريم المنصوري، والتي تعد أول امرأة مقاتلة في الإمارات العربية المتحدة وشاركت في التحالف الإماراتي لمواجهة داعش والمهندس وليد عرفة من مصر مصمم مسجد أبوستيت في قرية بسونة بمحافظة سوهاج والذي تم اختياره ضمن27 مسجدا على مستوى العالم ولوي أديكولا من نيجيريا، مؤسس منصة تدعم المؤسسات التعليمية الأفريقية والذي تم اختياره ضمن 100 شاب الأكثر تأثيرا في أفريقيا ومهند الحاج من المملكة العربية السعودية المؤسس والشريك التنفيذي لإحدى الشركات المتخصصة في الحد من حوادث السيارات في السعودية.

كما كرم الرئيس شابا مصريا يدعى عمرو الشامي والذي أبدع في مجال التصوير الفوتوغرافي، والذي تم اختياره من قبل شركة «أدوبي» المصنعة لبرنامج فوتوشوب لتكون أحد أعماله على أشهر البرامج.

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كما تم تكريم رحمة باجو من تانزانيا، والتي أسست إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج الملابس والتي تتميز بإظهار الثقافة الأفريقية، وكذلك سيونيمو ألكس من نيجيريا والذي يعد من أصغر وأبرز البرنامجيين في نيجيريا وقام بتأسيس نظام بيانات عالمي لتحديد ملامح المعلومات.

كما كرم الرئيس كلا من أحمد أسامة وهايدي عادل من مصر، حيث حصل على المركز الأول وذهبية بطولة كأس العالم للخماسي الحديث 2019 وعبدالرحمن الأشرف من سوريا وهو مهندس ومبتكر فاز بجائزة الشباب الأوروبي الرقمي عام 2016في النمسا.

كما كرم كلا من المصريات هايدي تقي وهديل طارق ومي لؤي الحديدي، لحصولهن على الجائزة الأولى للعقول الشابة الخلاقة في المسابقة التي أجريت في إيطاليا عام 2019.

ومن جنوب أفريقيا، تم تكريم إحدى الشابات، والتي تعد أصغر كاتبة حائزة على جائزة في أفريقيا في سن 7 سنوات وتعمل كمقدمة برامج في قناة الأطفال بتليفزيون جنوب أفريقيا.

كما كرم الرئيس السيسي، مدير لجنة الإنتاج الفني وعضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم الراحل أشرف شوقي.