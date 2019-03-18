شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب»: حوار «التعديلات الدستورية» الأربعاء والخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب الأربعاء والخميس من الأسبوعين الجاري والمقبل لعقد جلسات حوار مجتمعى مع شخصيات سياسية واقتصادية وقضاة وأساتذة جامعات حول التعديلات الدستورية التي حصلت على موافقة البرلمان من حيث المبدأ، وتمت إحالتها للجنة.

وقال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، إن «تشريعية النواب» ستعمل وفق الجدول الزمنى الذي سبق وأعلنه الدكتور على عبدالعال، رئيس «النواب»، ويستغرق 60 يوما، وأن السبت انتهت الـ 30 يوما المدة المحددة بتلقى البرلمان مقترحات النواب والهيئات والأشخاص الخاصة بالتعديلات الدستورية، مضيفا: «تم وضع تلك المقترحات في جداول لتتم مناقشتها في جلسات الحوار المجتمعى التي تبدأ الأربعاء المقبل».

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وتابع «الجمل» لـ«المصرى اليوم»: جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات ستستمر أسبوعين، وبعدها سيتم تخصيص أسبوع لتبدأ اللجنة في المداولة بشأن التعديلات في ضوء المقترحات وجلسات الاستماع، وتنتهى لأخذ الرأى وفتح حوار شامل ثم تحدد الأسبوع الأخير من مدة الـ 60 يوما لإعداد التقرير وصياغة المواد المعدلة من الدستور لعرضه على الجلسة العامة».

وأوضح أن التصويت النهائى سيكون بالنداء بالاسم، وتتطلب الموافقة النهائية موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وبعدها ترسل تلك التعديلات إلى الرئيس الذي يحق له الدعوة لاستفتاء عام خلال 30 يوما من تاريخ موافقة «النواب» على التعديلات.

وقال النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية، إن بروتوكول اللجنة يقتضى حضور رئيس مجلس النواب جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية بعد توجيه دعوات لحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب للحضور، والمتوقع أن تستغرق أكثر من 4 جلسات خلال الأسبوع الحالى والمقبل. وتابع العليمى لـ«المصرى اليوم»: «من المقرر أن ترسل اللجنة التعديلات بعد صياغتها إلى الجلسة العامة في 16 أبريل المقبل على أن يصوت المجلس عليها خلال الـ 15 يوما».