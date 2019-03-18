شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات إنشاء منطقتين لوجيستيتين ومنطقة حرة على 190 ألف فدان بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الاتفاق مع الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على البدء في إجراءات إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بمنطقة «ملاحة منيسي» على مساحة 20 ألف فدان، وأخرى في شمال غرب المحافظة على مساحة 20 فدانا أيضا، وسيتم وضع حجر الأساس لها خلال الأيام المقبلة، فضلا عن إنشاء منطقة حرة على مساحة 150 فدانا بشمال المحافظة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

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وبحسب بيان، أكد الدكتور على المصيلحي، أن موسم إنتاج السكر المحلي من البنجر هذا العام مبشر، نظرا لزيادة المساحة المزروعة إلى 610 آلاف فدان، بزيادة أكثر من 110 آلاف فدان عن العام الماضي، مشيرا إلى إنتاج شركة الدلتا للسكر «السائب» المحلي من البنجر، وكذلك مكعبات السكر لاستخدامه في الفنادق، وتصديره للخارج.

ولفت الوزير إلى أن الكفاءة الإنتاجية للشركة في إنتاج السكر المكعبات، تبلغ 20 ألف طن سنويا، كما أنه من المستهدف إنتاج كميات من السكر السائب هذا الموسم تقدر بـ300 ألف طن، بزيادة نحو 40 ألفا عن العام الماضي.

وجاء الاتفاق خلال افتتاح وزير التموين ومحافظ كفرالشيخ، أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمنطقة الزاوية في الحامول، وافتتاح محطة معالجة الصرف الصناعى بمصنع الدلتا للسكر، بحضور اللواء أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، والمحاسب محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، وأحمد كمال، معاون وزير التموين، والمهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.