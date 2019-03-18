شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يدشن جدارية الشهيد «صانع السعادة» بطور سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وقد افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جدارية، تخليدا لذكرى الشهيد الرائد سامح مدحت عبدربه، الذي أطلق عليه أهالي طور سيناء لقب صانع السعادة، نتيجة لأعمال الخير الكثيرة التي قام بها، اليوم، الأحد، وعليها صورته.
كان برفقة المحافظ الدكتور مفيد شهاب وزير للمجالس النيابية الأسبق، واللواء ناجي شهود الخبير الأمني، وأسرة الشهيد سامح مدحت ووالده والدته وزوجته وابنته تمارا.
وكانت الجدارية مبادرة من حزب مصر الحديثة، والنائب غريب حسان نائب دائرة طور سيناء عن حزب مصر الحديثة.
وكان قد تم افتتاح جدارية أخرى في أول شارع المنشية للشهيد محمود ناجى العواد، الذي استشهد في العملية الشاملة سيناء ٢٠١٨ م.
والشهيدان من أبناء طور سيناء اللذان ولدا وتعلما بها، وقد قام المحافظ بتكريم أسرتي الشهيدين برحلة عمرة.
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