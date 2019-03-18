شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» سوهاج يفتتح منفذًا لبيع السلع الغذائية في دار السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الحزب، الأحد، منفذا ثابتا لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم والأسماك المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين بمركز دار السلام في شرق محافظة سوهاج.

وقال اللواء محمد مصطفى، أمين عام الحزب بسوهاج- في بيان اليوم- إن المنفذ يأتي في إطار تفعيل مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطلع العام الجاري وتستهدف مساعدة الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل في توفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية بما يتناسب مع دخولهم وضمان مستوى جيد من المعيشة بالنسبة لهم، مؤكدا على تواصل المبادرات الاجتماعية التي أطلقها الحزب بكافة المراكز، ومنها منافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة ما ساعد في النزول بسعرها لدى الجزارين على مستوى المحافظة لتصل إلى 100 جنيه و95 جنيها للكيلو.

وأوضح أن المنفذ تمت إقامته بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام برعاية المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، لافتا أن المنفذ يقع أمام مكتب بريد مدينة دار السلام ويضم أنواعا من مختلف المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والأسماك المجمدة واللحوم المصنعة والتي تباع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تزيد على 15 %.