التعليم تعلن: 5 خطوات للحصول على شريحة التابلت لأولى ثانوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى عن خمس خطوات للحصول على شريحة التابلت الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي وتتلخص الخطوات فيما يلى: 1- يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع لها يوم الإثنين 18 مارس 2019. 2- يحضر ولي أمر الطالب صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد الطالب لمندوب الشركة المتواجد في المدرسة خلال اليوم الدراسي. Advertisements 3- يوقع ولي الأمر على عقد الشريحة وإقرار الاستلام. 4- تفعل الشركة الشريحة خلال 48 ساعة من توقيع الاستلام. 5- توفر الشركة للطلاب 1 جيجا مجاناً عند التعاقد على أن تكون تكلفة كل جيجا 5 جنيهات شهرياً.

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