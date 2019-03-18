"مدبولي" ينيب وزير الأوقاف لحضور مسابقة القرآن الكريم العالمية​.. السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
أناب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لحضور افتتاح المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ26، التي تبدأ فعالياتها بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات، السبت، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويبلغ عدد المتسابقين والمحكمين (77) متسابقًا ومحكمًا من (51) دولة ، منهم (60) متسابقًا من مختلف دول العالم، و(6) متسابقين مصريين، و(11) محكما منهم (5) محكمين من خارج جمهورية مصر العربية.
وتعقد وزارة الأوقاف عددًا من الفعاليات العلمية والدعوية والجولات السياحية للمتسابقين على هامش المسابقة، منها زيارة الأهرامات وعدد من المساجد الأثرية، ورحلة نيلية للمتسابقين والمحكمين من ضيوف المسابقة.
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