"التعليم": 5 خطوات للحصول على شريحة "تابلت أولى ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، 5 خطوات للحصول على شريحة "التابلت" بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي، والتي يبدأ تسليمها اعتبارا من غد الإثنين.

وتوفر الوزارة، الشريحة للطلاب مجانا من خلال الشركة المصرية للاتصالات، ويمكن للطلاب الوصول على محتوى بنك المعرفة مجانا دون استهلاك باقته.

وتمكن الشريحة الطلاب من الدخول على الانترنت داخل المدرسة إذا لم يكن بها بنية تحتية مفعلة، كما تمكنته من الوصول للانترنت خارج المدرسة.

وجاءت خطوات استلام الشريحة كالتالي:

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1- يتوجه الطالب وولي أمره إلى المدرسة التابع لها يوم الاثنين 18 مارس 2019.

2- يحضر ولي أمر الطالب صورة من بطاقة الرقم القومي وشهادة ميلاد الطالب لمندوب الشركة المتواجد في المدرسة خلال اليوم الدراسي.

3- يوقع ولي الأمر على عقد الشريحة وإقرار الاستلام.

4- تفعل الشركة الشريحة خلال 48 ساعة من توقيع الاستلام.

5- توفر الشركة للطلاب 1 جيجا مجاناً عند التعاقد على أن تكون تكلفة كل جيجا 5 جنيهات شهرياً.