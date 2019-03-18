الزراعة: إدخال أصناف جديدة للقمح العام القادم بديلة لـ"سدس 12"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات بوزارة الزراعة، إنه سيتم إدخال أصناف جديدة للقمح العام القادم بديلة لـ"سدس 12" وتعطي نفس الانتاجية.

وكانت الزراعة حظرت صنف القمح "سدس 12"، بالوجه البحري لإصابته بـ "الصدأ الأصفر".

وأضاف "خليل"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، الأحد: "قرر الدكتور عز الدين أبو ستيت تشكيل لجنة من معهد أمراض النباتات ومعهد وقاية النباتات بعض تلقي شكاوي العديد من الفلاحين حول أسباب انتشار فطر بالقمح"، لافتاً إلى أن نسب الإصابة محدودة ومتمركزة في الوجه البحري فقط.

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وأوضح مدير المعهد، أن وزارة الزراعة أصدرت تحذيرات من قبل بعدم التوقف عن رش المبيدات المكافحة لمثل هذه الفطريات، إلا أن البعض توقف عنها، لافتًا إلى أن المساحة المصابة لا تتجاوز 7 أفدنة في محافظة الشرقية من أصل 90 فدانًا.

وتابع: "الوضع مُطمئن بالنسبة لجميع المساحات المنزرعة الآخرى".

وكان الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، قال إن نسبة إصابة القمح بالصدأ الأصفر محدودة في بعض محافظات الوجه البحري؛ لسوء الأحوال الجوية بالإضافة لعدم رش بعض المزارعين المحصول في بداية ظهور الإصابة بالمرض.