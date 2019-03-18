​برلماني: الإفراج عن المصريين المحتجزين في أوغندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام عمار:

أعلن النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين في كفرالشيخ، مساء الأحد، إفراج السلطات الأوغندية عن 14 شابًا من أبناء قرية شباس عمير، التابعة لمركز قلين، بعد فترة من احتجازهم بسبب مخالفتهم شروط الإقامة.

وقال الطنطاوي لـ"الخليج 365"، إن الاتصالات مازالت جارية ومفتوحة مع مسئولي الخارجية المصرية بشأن الإفراج عن باقي المصريين المحتجزين لدى السلطات الأوغندية، تمهيدًا لإخلاء سبيلهم.

وأضاف الطنطاوي، أن استجابة السفير مصطفى القوني، مساعد وزير الخارجية، والسفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير المصري في أوغندا طارق سلام، لطلبات أهالي المحتجزين بالتدخل للإفراج عنهم كانت لها دور كبير، وجاري وصولهم إلى مسقط رأسهم قرية شباس عمير التابعة خلال ساعات مقبلة.

وأعلن عضو مجلس النواب في وقت سابق عن حدوث انفراجة في أزمة المصريين المحتجزين لدى السلطات الأوغندية، عقب إنهاء مشكلة مجموعة منهم، وجاري عودتهم إلى الأراضي المصرية خلال ساعات مقبلة، وذلك في إطار متابعته اليومية معه بخصوص الأزمة.​