بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

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الدكتور طارق شوقي - وزير التعليم
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتائج اختبارات المشاركين في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم، كما أعلنت النتائج أيضا عبر موقها الإلكتروني على الإنترنت، وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات 149 ألفا و42 شخصا، ومن لم يسلموا ملفاتهم 280 ألفا و958 شخصا، منهم من استوفى الشروط وعددهم 70 ألفا و557 شخصا، مقابل 85 ألفًا و485 شخصا لم يستوفوا الشروط.
وأشار إلى أن من حضر الاختبار فعليا 65 ألفا و561 شخصا، نجح منهم 46 ألفا، ورسب 19 ألف شخصا، وعدد التظلمات 3939 تظلما من عدم استيفاء شروط المسابقة، وتم تشكيل لجنة لفحصها جميعا، علما بِأن تم السماح للمتغيبين عن الاختبار بالحضور يوم الثلاثاء المقبل، للاختبار، وعددهم 5084 شخص.للتعرف على نتيجة مسابقة العقود
وأشار إلى أن من حضر الاختبار فعليا 65 ألفا و561 شخصا، نجح منهم 46 ألفا، ورسب 19 ألف شخصا، وعدد التظلمات 3939 تظلما من عدم استيفاء شروط المسابقة، وتم تشكيل لجنة لفحصها جميعا، علما بِأن تم السماح للمتغيبين عن الاختبار بالحضور يوم الثلاثاء المقبل، للاختبار، وعددهم 5084 شخص.
وتم منح درجات رأفة بحد أقصى 19% من درجة الاختبار وهي 50% فى بعض التخصصات، ووصل عدد الناجحين إلى 46 ألف و940 معلما، وسيتم إرسال النتيجة للمتقدمين.
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.
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